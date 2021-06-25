Украина собирается стать мировым центром криптовалюты?

https://racurs.ua/2883-ukraina-sobiraetsya-stat-mirovym-centrom-kriptovaluty.html

Ракурс

Иногда интересные новости о своей стране узнаешь из зарубежной прессы. Американский журнал «Международная политика» (Foreighn Policy) недавно опубликовал занятную статью о том, что в Украине недалеко от Запорожской АЭС строится фабрика, которая будет майнить биткоины.

Место рядом с электростанцией идеально для майнинговой фабрики, поясняет автор статьи Элизабет Броу, член Американского института предпринимательства (негосударственная организация, занимающаяся исследованиями в области государственной политики. —Ред.). Еще одно предприятие, которое будет производить криптовалюту, строится рядом с Ровненской атомной электростанцией на западе Украины благодаря трехстороннему партнерству между «Энергоатомом», региональным органом власти и нидерландской компанией Bitfury, которая специализируется на создании инфраструктуры по производству биткоинов.

Публикуем текст статьи с небольшими сокращениями и комментариями.

Сомнительные инвесторы и удар по экологии

«Представьте, что вы —страна со слабенькой экономикой, экспортирующая в основном металлы и сельхозпродукцию, инвестиции в страну поступают скупо. Как привлечь международные капиталы? Украина считает, что нашла ответ: надо сделать ставку на криптовалюту. Но такое решение может вызвать проблемы».

Первая проблема —финансовая. У майнинговой фабрики весьма сомнительные инвесторы, поясняет свою мысль Элизабет Броу. Это некая инвестиционная компания Yom Capital, базирующаяся на Кипре. Несколько связанных с ней предприятий зарегистрированы на Мальте, и согласно базе данных офшорных утечек, составленной Международным консорциумом журналистов-расследователей, некоторые из этих предприятий не ведут никакой коммерческой деятельности. Одна из таких компаний, South East Trading Ltd., в качестве адреса дает почтовый ящик.

Вторая проблема —экологическая. Криптовалюта не берется из воздуха, ее майнинг потребляет астрономическое количество энергии.

«Как сообщила в прошлом месяце Financial Times, «последний расчет индекса потребления электроэнергии в биткоинах Кембриджского университета предполагает, что майнинг биткоинов потребляет 133,68 тераватт-часов электроэнергии в год», — продолжает автор статьи. Такое положение дел встревожило даже одного из первых приверженцев криптовалюты Илона Маска, который в середине мая объявил, что его компания Tesla больше не будет принимать платежи в биткоинах за свои автомобили. Это примечательное заявление, особенно учитывая, что Tesla владеет биткоинами примерно на 1,5 млрд долл. Заявление Маска вызвало падение рынка криптовалюты почти на 370 млрд долл.

Учитывая то, что правительства, ученые и даже Маск считают криптовалюты просто слишком опасными для планеты, является ли структурное инвестирование в них хорошей идеей? Да, решили в швейцарском кантоне Цуг. С февраля этого года люди и предприятия в кантоне могут платить налоги в криптовалютах. Кантон, известный под названием Crypto Valley, уже стал площадкой для криптовалютного бизнеса, благодаря своим правилам, дружественным к криптовалюте. По состоянию на сентябрь прошлого года, в небольшом кантоне с населением 129 тысяч человек находилось 439 заметных криптовалютных фирм. «Привлечение криптовалютных фирм —это разумный шаг Цуга и Украины, —сказала исследователь криптовалюты и доктор философии, кандидат в области финансов и технологии блокчейн Варшавской школы экономики Катажина Чупа. —Крипто —это технология будущего, и она здесь, чтобы остаться».

Однако один политик из швейцарского «заповедника криптовалюты», социал-демократ Жером Питер недавно представил цифры, показывающие, как средняя трансакция с биткоинами влияет на окружающую среду: онавысвобождает примерно такое же количество углекислого газа, как 721,554 трансакции Visa или совокупные выбросы одного американского домохозяйства за 23 дня. «Конечно, то, что вас считают Криптодолиной, приносит пользу имиджу кантона Цуг, но вы не можете заботиться об окружающей среде и одновременно продвигать биткоины», —сказал он».

Грязные трансакции

«Еще одна опасность криптовалюты —грязные трансакции, здесь она может поспорить даже с секретными банковскими счетами. Тот факт, что в цепочку трансакций не обязательно включать настоящие имена пользователей, сделал платежи виртуальными деньгами соблазнительными для преступников.

Хотя большинство криптовалют не имеют серьезных связей с организованной преступностью, они действуют в тени традиционной экономики. «Криптовалюты в широком понимании —это фантастическая возможность для мировой экономики, и она очень нужна, —отметила Катажина Чупа. —Но люди пользуются ею, например, для отмывания денег. Каждая страна пытается сократить злоупотребления криптовалютами. Однако если мы попытаемся ввести национальные и местные ограничения на использование криптовалют, криптовалютные компании просто уйдут в другое место. Поэтому их так много в Цуге, а может быть, скоро они появятся и в Украине».

Теневая сторона криптовалют —это проблема для Украины, занимающей 117-е место в коррупционном рейтинге за 2020 год. «Если есть страна, о которой известно, что там процветает коррупция, там позволяют криптовалютам работать анонимно, она может стать привлекательной для отмывателей денег, —отметила Катаржина Чупа. —Если вы не можете победить коррупцию сейчас, как вы собираетесь победить ее, если добавите множество проблем с криптовалютой?».

Министерство цифровой трансформации—за!

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков считает, что стоит пойти на риск. «Это техническая инновация, а технические инновации часто используются преступниками, —сказал он. —Но мы должны учитывать не только риски, но и возможности. Преступники используют не только криптовалюту, но и наличные».

В документе под названием «Виртуальные активы в Украине» Министерство цифровой трансформации перечисляет, как наша страна собирается стать одним из основных игроков в мире криптовалют. Помимо принятия нового закона о виртуальных активах (который прошел первое чтение в украинском парламенте в декабре прошлого года), Украина планирует активно привлекать криптовалютный бизнес с помощью высококонкурентных налоговых ставок. Компании будут платить 5% от прибыли, и с них не должны взимать налог на добавленную стоимость, в то время как физические лица будут платить 5% с льготным периодом до конца 2025 года. «У нас большой кадровый резерв и сильное сообщество разработчиков блокчейнов в Украине, —рассказал Александр Борняков. —Как только мы примем закон, Украина станет одним из самых популярных в мире направлений для криптовалюты. Стран, дружественных к криптовалюте, не так уж и много, поэтому компании обращаются к тем, которые являются дружественными». По оценкам А.Борнякова, когда законопроект будет принят, Украина может стать домом для почти 2000 криптовалютных фирм.

По два с половиной миллиона на одного чиновника

По данным правительства, уже сейчас в Украине работают около 100 компаний в секторе криптовалют. Согласно свежему отчету компании по кибербезопасности Hacken и Украинской ассоциации венчурного и частного капитала, с июля 2019 года по июнь 2020 года из Украины было вывезено криптовалюты на сумму 8,2 млрд долл., а в страну прибыло 8 млрд долл. В настоящее время средний ежедневный объем трансакций с криптовалютой в стране составляет от 150 до 200 млн долл.

Многие из криптовалютных фирм, уже действующих в Украине, являются законными. Существуют компании-разработчики блокчейнов, которые создают очень сложные блокчейны —журналы трансакций, через которые перемещаются криптовалюты. В свою очередь, украинские госслужащие с энтузиазмом восприняли новую валюту. По данным правительства, к концу марта этого года украинские госслужащие заявили, что владеют в общей сложности 46 351 биткоином, что в среднем составляет 1,7 млрд долл. по текущему обменному курсу биткоинов, или 2,6 млн долл. на одного государственного служащего, владеющего биткоинами. Они также владели множеством других криптовалют.

Интересно, что наибольшее количество владельцев биткоинов находится в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции. Крупнейшим индивидуальным владельцем биткоинов является депутат Днепровского городского совета некий Вячеслав Мишалов, которому принадлежит валюта на сумму около 700 млн долл. Это поразительные суммы для страны, где среднемесячный доход по состоянию на апрель этого года составляет около 450 долл. Примите во внимание и то, что Украина — страна, которая надеется получить от МВФ кредит в 2,2 млрд долл. в этом году.