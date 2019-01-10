Гройсман рассказал, когда вырастут пенсии

Владимир Гройсман, фото: twitter.com/vgroysman

https://racurs.ua/n116654-groysman-rasskazal-kogda-vyrastut-pensii.html

Racurs.ua

Масштабный пересчет всех пенсий начнется в Украине с 1 марта.

Уже с 1 января пенсии увеличиваются для 500 тыс. военных пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого в этом году заседания Кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, начался процесс монетизации субсидий в целях поощрения энергосбережения.

По словам Гройсмана, по состоянию на начало этого года удалось сформировать рекордные для последних лет 20 млрд долл. золотовалютных запасов.

«Все, что наработает экономика, мы реинвестируем и отдадим людям», — обещает премьер.

Гройсман прогнозирует, что в этом году рост экономики может составить не менее 3%.

Также премьер отметил, что в Украине вводится новый механизм бюджетного планирования, который будет охватывать сразу трехлетний период. По его словам, правительство планирует сосредоточиться на энергоэффективности, развитии образования и медицины. Кроме того, в 2019 году премьер ожидает рекордных масштабов строительства дорог.

Напомним, увеличение пенсий для украинцев с большим трудовым стажем, но при этом низкой зарплатой Гройсман анонсировал еще в январе 2018 года.