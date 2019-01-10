Гройсман розповів, коли зростуть пенсії

Володимир Гройсман, фото: twitter.com/vgroysman

https://racurs.ua/ua/n116654-groysman-rozpoviv-koly-zrostut-pensiyi.html

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Масштабний перерахунок всіх пенсій розпочнеться в Україні з 1 березня.

Вже з 1 січня пенсії зростають для 500 тис. військових пенсіонерів. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час першого в цьому році засідання Кабінету міністрів, повідомляє прес-служба уряду.

Крім того, розпочався процес монетизації субсидій з метою заохочення енергоощадження.

За словами Гройсмана, станом на початок цього року вдалося сформувати рекордні для останніх років 20 млрд дол. золотовалютних запасів.

«Усе, що напрацює економіка, ми реінвестуємо і віддамо людям», — обіцяє прем'єр.

Гройсман прогнозує, що цього року зростання економіки може скласти щонайменше 3%.

Також прем'єр зазначив, що в Україні запроваджується новий механізм бюджетного планування, який охоплюватиме відразу трирічний період. За його словами, уряд планує зосередитися на енергоефективності, розвиткові освіти та медицини. Крім того, у 2019 році прем'єр очікує рекордних масштабів будівництва доріг.

Нагадаємо, зростання пенсій для українців із великим трудовим стажем, але при цьому низькою зарплатою Гройсман анонсував ще в січні 2018 року.