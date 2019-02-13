Ракурсhttps://racurs.ua
В Керчи разрушили главную визитную карточку города. Фото: Крым.Реалии
В Керчи разрушили главную визитную карточку города (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n118103-v-kerchi-razrushili-glavnuu-vizitnuu-kartochku-goroda-foto-video.htmlRacurs.ua
Колонны античного города обвалились в Керчи. Отмечается, что они были главной визитной карточкой города.
Античные колонны расположены на территории Восточно-Крымского историко-культурного заповедника начали клониться еще в прошлом году, сообщает «Керчь.ФМ».
Отмечается, что администрация заповедника приняла необходимые меры. Для сохранения исторического памятника были установлены подпорки под колонны. Однако это не помогло и колонны все же обвалились. В администрации заповедника сообщили, что это произошло из-за колебания температур и погодных условий.
Колонны Притенея, которые обрушились, были реконструированы из оригинальных каменных блоков, найденных на раскопках древнегреческого города Пантикапей. Техническую реконструкцию колонн выполнили в 1976 году. Город Пантикапей на горе Митридат был основан более 2600 лет назад.
Ранее сообщалось, что в Керчи на месте университета началось строительство военной базы. Участок уже оградили высоким забором.