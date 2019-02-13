В Керчи разрушили главную визитную карточку города (ФОТО, ВИДЕО)

В Керчи разрушили главную визитную карточку города. Фото: Крым.Реалии

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Колонны античного города обвалились в Керчи. Отмечается, что они были главной визитной карточкой города.

Античные колонны расположены на территории Восточно-Крымского историко-культурного заповедника начали клониться еще в прошлом году, сообщает «Керчь.ФМ».

Отмечается, что администрация заповедника приняла необходимые меры. Для сохранения исторического памятника были установлены подпорки под колонны. Однако это не помогло и колонны все же обвалились. В администрации заповедника сообщили, что это произошло из-за колебания температур и погодных условий.

Колонны Притенея, которые обрушились, были реконструированы из оригинальных каменных блоков, найденных на раскопках древнегреческого города Пантикапей. Техническую реконструкцию колонн выполнили в 1976 году. Город Пантикапей на горе Митридат был основан более 2600 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Керчи на месте университета началось строительство военной базы. Участок уже оградили высоким забором.