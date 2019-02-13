Захват украинских моряков: еще четверых военнопленных оставили под арестом в РФ. Фото: Обозреватель

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В России оставили под арестом еще четырех украинских военнопленных моряков. Московский горсуд сегодня признал законным продление им ареста до 24 апреля, отклонив апелляцию защиты.

Под арестом остались Сергей Чулиба, Юрий Будзыло, Юрий Безъязычный и Богдан Небылица, сообщает УНИАН.

Также уже началось заседание суда касательно законности продления ареста еще четверым украинским морякам — Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко и Андрею Драчу.

Решение о продлении ареста украинским морякам вынес Лефортовский районный суд, а оспаривается оно в Московском городском суде. Поддержать военнопленных на заседание приехали дипломаты из Украины, США, стран ЕС, а также российские активисты.

7 февраля суд в РФ признал законным арест захваченных моряков Богдана Головаша, Андрея Шевченко, Владимира Терещенко и Сергея Попова.

Вчера, 12 февраля, суд оставил под арестом еще одну четверку — Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Романа Мокряка и Евгения Семидоцкого. На заседании защита ходатайствовала о приобщении к делу копий резолюции Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) с требованием незамедлительного освобождения захваченных моряков и обращения с ними согласно нормам Женевских конвенций, но суд ей отказал.

В конце ноября Россия в Керченском проливе захватила с применением оружия украинские катеры «Никополь», «Бердянск и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также взяла в плен членов экипажа. При этом несколько украинцев получили ранения.