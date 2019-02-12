Восемь украинских военнопленных моряков оставили под стражей в РФ. Фото: Begemot

https://racurs.ua/n118052-vosem-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov-ostavili-pod-strajey-v-rf.html

Racurs.ua

В России оставили под стражей до 24 апреля еще четверых украинских моряков. Московский горсуд сегодня посчитал законным продление им меры пресечения.

Под арестом оставили Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Защита ходатайствовала о приобщении к делу копий резолюции Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) с требованием незамедлительного освобождения захваченных моряков и обращения с ними в соответствии с нормами Женевских конвенций. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее, 7 февраля, суд также продлил арест до 24 апреля для украинских моряков Богдана Головаша, Владимира Терещенко, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Завтра, 13 февраля, будут рассмотрены жалобы на продление аресты еще четырех моряков. Их всех обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе.

В конце ноября Россия заблокировала проход через Керченский пролив украинским катерам «Никополь», «Бердянск и буксиру «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. При выходе из пролива российские корабли открыли огонь по украинским, а затем захватили в плен членов экипажа. При этом несколько украинцев получили ранения.