РПГ, гранаты и патроны нашли в Днепре в пакетах для мусора (ФОТО)

Найденный арсенал в Днепре, фото — Национальная полиция

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В Днепре в заброшенном здании случайно нашли на мешки с боеприпасами. Во вторник, 12 февраля, около 8.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в заброшенном здании он обнаружил подозрительные пакеты для мусора. Днепрянин считал, что в мешках лежит нечто похожее на боеприпасы.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, информация подтвердилась. Следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба обнаружила на месте два выстрела РПГ-26, две гранаты РГД-5, гранату Ф-1, три запала и 3,4 тыс. патронов калибра 7.62 мм.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Полиция разыскивает, кому могут принадлежать боеприпасы.

Напомним, что в конце января 2019 года огромный арсенал боеприпасов обнаружили в заброшенном доме на Донбассе. Схрон со взрывчаткой и боеприпасами к гранатометам и стрелковому оружию обнаружили в Торецком.