Взрыв в Ровно: под двери дома директора рынка бросили гранату (ФОТО)

Взрыв гранаты произошел в Ровно. Фото: РИА Воронеж

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В Ровно под одним из частных домов взорвалась граната. Инцидент произошел 12 февраля около 2.20 ночи.

О взрыве правоохранителям сообщила 47-летняя ровенчанка. По ее словам, неизвестный перед входной дверью дома бросил взрывной предмет. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Правоохранители, которые работали на месте происшествия установили, что неизвестный проник во двор через незамкнутую калитку. Оказавшись на подворье, он бросил под дверь неизвестный взрывной предмет. Взрыв повредил фасад, оконное стекло входной двери, частично плитку на лестнице, навес и окно над дверью. На момент инцидента в помещении находились супруги и 15-летний сын. Никто из них не пострадал.

Эксперты установили, что взорвалась граната РГД 5. Ее обломки изъяли и отправили на экспертизу.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Как пишет местное издание «Рівне вечірнє", гранату бросили под дом директора «Торгового центра-Д» (рынок Дикого) Елены Нездюр, дочери Ярослава Дикого, бывшего основателя и владельца рынка.

Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области 29 января прогремел взрыв в трехэтажном здании смолоперегонного цеха «Днепровского коксохимического завода».