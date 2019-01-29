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Ракурс
Последствия инцидента на «Днепровском коксохимическом заводе», фото: «Днепр вечерний»

На «Днепровском коксохимическом заводе» произошел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

29 янв 2019, 09:21
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В городе Каменское Днепропетровской области сегодня в 3.30 произошел взрыв в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха «Днепровского коксохимического завода».

Взрыв газовоздушной смеси спровоцировал возгорание битума. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

В результате инцидента пострадали пять человек. Их госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 200 кв. м., в 4.07 он был ликвидирован. Огонь повредил технологическое оборудование цеха.

Причины инцидента устанавливаются.

Фото: «Днепр вечерний»

Напомним, вчера утром обрушилось одно из зданий «Горловского машиностроительного завода», расположенного на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате инцидента была повреждена кровля ремонтно-механического цеха на площади 1,5 тыс. кв. м, а также стены общей площадью 70 кв. м. Под завалами нашли тело одного из работников предприятия — слесаря-ремонтника 1955 г. р. К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники так называемых МЧС ДНР и полиции, а также две поисково-спасательные собаки.

Источник: Ракурс


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