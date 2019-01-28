В оккупированной Горловке обрушились стены машиностроительного завода, есть погибший (ФОТО)

Последствия обрушения в Горловке, фото: dnmchs.ru

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В оккупированной Горловке Донецкой области сегодня утром произошло обрушение производственного здания ремонтно-механического цеха на «Горловском машиностроительном заводе».

К ликвидации последствий инцидента привлечены силы так называемых МЧС ДНР и полиции. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на сообщения членов оккупационной администрации города.

В результате инцидента погиб один из рабочих — слесарь-ремонтник Алексей Жеребко 1955 г. р., его тело уже достали из-под завалов. Но спасательные работы еще продолжаются.

Из-за обрушения повреждена кровля на площади 1,5 тыс. кв. м и стены здания общей площадью 70 кв. м. Причины инцидента в настоящее время не известны.

Напомним, недавно в оккупированном городе Макеевка из-за большого количества выпавшего снега произошло обрушение металлического навеса на территории «Красного рынка». Тогда пострадали четыре человека. Всего обрушение охватило 23 торговые места.