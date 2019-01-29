Астрономы нашли недостающее звено в эволюции Солнечной системы с помощью двух любительских телескопов

Пояс Койпера содержит значительное количество сравнительно небольших ледяных объектов

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Астрономы с помощью любительских телескопов обнаружили ледяную скалу шириной 2,4 км, орбита которой проходит на самой границе нашей Солнечной системы.

Ученые утверждают, что этот таинственный астероид — первый обнаруженный космический объект такого рода и может быть недостающим элементом в наших знаниях об эволюции ранней Солнечной системы, сообщает издание The Daily Mail.

Эта большая скала может содержать ключевые подсказки для раскрытия тайны процесса образования нашей звездной системы.

По мнению ученых, этот объект — важный промежуточный шаг на пути к осознанию того, как именно небольшие облака пыли и льда превратились в планеты, которые мы видим сегодня.

Ледяную скалу обнаружили за пределами орбиты наиболее удаленной планеты Солнечной системы — Нептуна — в поясе Койпера, состоящем из сравнительно небольших небесных ледяных тел; самым известным и одним из крупнейших из них является карликовая планета Плутон.

Найденные здесь ледяные тела считаются остатками от процессов образования Солнечной системы.

Считается, что объекты пояса Койпера могли бы объединиться и сформировать планету, если бы не влияние силы тяжести Нептуна.

Малые тела, такие как астероиды во внутренней части Солнечной системы, испытали значительное влияние солнечной радиации, планет и многочисленных столкновений между собой.

Но объекты в холодном, темном поясе Койпера сохраняют первозданные условия ранней Солнечной системы, поэтому представляют особый интерес для астрономов, которые исследуют процесс ее формирования.

Сравнительно небольшие объекты пояса Койпера слишком отдаленные, малые и тусклые для непосредственного наблюдения телескопами. Однако исследовательская группа Национальной астрономической обсерватории Японии экспериментировала, используя методику, известную как оккультация.

Такой подход предполагает мониторинг большого количества звезд и наблюдение за тем, как их свет перекрывается объектом, который проходит перед ними.

Под руководством астронома Ко Аримацу команда разместила два любительских 28-сантиметровых телескопа на острове Мияко на Окинаве и следила примерно за 2 тыс. звезд в течение в целом 60-ти часов.

Так им удалось обнаружить затмение одной из звезд объектом шириной 2,4 км.

По мнению исследователей, эта находка указывает на то, что в поясе Койпера больше объектов размером более километра, чем считалось ранее.

Это подтверждает теории, согласно которым планетазимали (объекты, которые образуются из протопланетного диска вокруг молодых звезд и впоследствии «слипаются» в планеты) сначала медленно растут в объекты размером до километров, прежде чем начинают активно превращаться в планеты.

«Это настоящая победа для маленьких проектов. Наша команда имела менее 0,3% бюджета крупных международных проектов, — отмечает Ко Аримацу. — Мы даже не имели достаточно денег для постройки второго купола, чтобы защитить один из наших телескопов! Но нам все же удалось сделать открытие, невозможное для крупных проектов. Теперь, когда мы знаем, что наша система работает, мы будем более детально исследовать пояс Койпера».

Напомним, в конце 2017 года NASA сообщало об обнаружении аналога Солнечной системы, расположенного на расстоянии 2,5 тыс. световых лет от Земли.