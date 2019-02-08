Выборы-2019: партия «Сила людей» требует от Гнапа вернуть залог

Дмитрий Гнап, фото: «Страна»

https://racurs.ua/n117929-vybory-2019-partiya-sila-ludey-trebuet-ot-gnapa-vernut-zalog.html

Racurs.ua

Партия «Сила людей», которая ранее выдвинула журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты Украины, теперь требует от него «для демонстрации политической зрелости и ответственности» снять свою кандидатуру и вернуть собранные 2,5 млн грн залога.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что после того, как средства залога для участия в президентской кампании будут возвращены на счета партии, их, по личному заявлению, вернут каждому, кто приобщался к сбору этой суммы. Оставшиеся деньги планируют использовать на участие в парламентских выборах.

В сообщении отмечается, что в случае отказа Гнапа выполнить эти требования, будет созван всеукраинский съезд политсилы.

«Сила людей» выдвинула Гнапа кандидатом 20 января. Средства, необходимые для уплаты залога для участия в президентских выборах, планировалось собрать с помощью фандрейзинговой кампании. 2 февраля Гнап объявил, что удалось собрать «около трех миллионов гривен». Сегодня Центризбирком зарегистрировал его кандидатом в президенты.

Напомним, недавно Гнап оказался в центре скандала. Стало известно, что средства на сумму более 9 тыс. евро, которые команда проекта «Слидство.Инфо» выиграла в 2015 году на конкурсе «Свободная пресса Восточной Европы», и которые Гнап обязывался перечислить украинской армии, к военным не поступили. Вскоре народные депутаты от «Силы людей» Остап Еднак и Наталья Веселова призвали его снять свою кандидатуру.