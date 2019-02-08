В стратегию развития «Укрзализныци» до 2023 года включены сценарии реинтеграции Донбасса

«Укрзализныця» разработала пятилетнюю стратегию развития, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117928-v-strategiu-razvitiya-ukrzaliznyci-do-2023-goda-vklucheny-scenarii-reintegracii-donbassa.html

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В стратегию развития «Укрзализныци» на период с 2019 до 2023 год включены сценарии реинтеграции временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

В частности, указаны ключевые ориентиры объемов грузовых перевозок в случае восстановления целостности экономики и транспортной структуры в регионе, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По словам председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, этот прогноз базировался на основе данных 2016 года — последнего года, когда еще существовало железнодорожное сообщение с захваченным агрессором регионом Украины, а также возможного состояния промышленности Донбасса на момент деоккупации.

Так, ожидается, что после восстановления целостности страны на Донбассе объемы перевозки угля могут составлять 40% показателей 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов — 15%. В «Укрзализныце» ожидают, что еще в течение десяти лет эти показатели могут удвоиться.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом на временно оккупированные территории Донбасса были остановлены весной 2017 года.

Напомним, недавно в «Укрзализныце» анонсировали повышение тарифов на пассажирские перевозки.