Ученые нашли астероид, который наиболее быстро совершает полный оборот вокруг Солнца (ИНФОГРАФИКА)

Астероид 2019 AQ3 является достаточно необычным объектом Солнечной системы, фото: NASA

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Ученые нашли астероид, который расположен необычно близко к Солнцу — почти всегда ближе, чем вторая планета Солнечной системы Венера.

Этот астероид получил название 2019 AQ3. Его эллиптическая орбита не только ближе к Солнцу, чем венерианская, он также периодически приближается к дневному светилу даже ближе, чем Меркурий. Об этом сообщает издание Science Alert.

Один оборот вокруг Солнца астероид совершает всего за 165 дней — это кратчайший год, который можно наблюдать на любом из астероидов Солнечной системы.

Год на Меркурии длится 88 дней, на Венере — 225 дней, на Земле — 365 дней.

Открытие этого астероида имеет очень важное значение, поскольку может свидетельствовать о наличии других подобных объектов в, казалось бы, уже подробно изученной части Солнечной системы.

Астероид впервые заметили 4 января 2019 года в данных Zwicky Transient Facility (ZTF) — автоматизированного проекта съемки неба, который выполняет обсерватория Калифорнийского технического института на горе Паломар (Сан-Диего, Калифорния). Вскоре его необычную природу осознали другие астрономы, и 6 и 7 января на этот участок неба было направлено несколько телескопов.

Кроме того, в архивах телескопа Pan-STARRS 1 из обсерватории Халеакала, размещенной на Гавайях, обнаружили ранее не замеченные свидетельства астероида, датированные 2015 годом.

Исходя из архивных данных и новых наблюдений, исследователи смогли сделать точный расчет орбиты 2019 AQ3. Он движется в странном цикле, который переносит его выше и ниже орбитальной плоскости Солнечной системы. Это является довольно необычным, поскольку большинство объектов нашей звездной системы, расположенных в пределах облака Оорта, стабильно придерживаются орбитальной плоскости.

Так же достаточно уникальной является его близость к Солнцу — из всего огромного количества астероидов Солнечной системы найдено только 19 (включая 2019 AQ3), орбиты которых полностью находятся в пределах орбиты Земли. Эти космические объекты известны как астероиды Атиры. Хотя в настоящее время они не представляют угрозы, это может измениться в будущем, если их орбиты будут изменены влиянием Венеры или Меркурия.

К тому же размеры 2019 AQ3 довольно значительные, по приблизительным оценкам — до 1,6 км.

«Это один из крупнейших астероидов с орбитой полностью в пределах орбиты Земли, очень редкий случай, — отмечает ученый Куенджи Е из Калифорнийского технического института. — Во многих отношениях 2019 AQ3 является действительно странным астероидом».

Напомним, в конце декабря мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид, похожий на бегемота.