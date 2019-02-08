Провалился сквозь потолок: попытка побега заключенного в США завершилась досадной неудачей (ВИДЕО, ФОТО)

В штате Индиана 28-летний заключенный совершил неудачную попытку побега, фото: Max Pixel

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Неудачей завершилась попытка 28-летнего заключенного Блеза Айерс убежать из тюрьмы, расположенной в штате Индиана (США).

Во время побега заключенный буквально провалился сквозь потолок. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По словам местного шерифа Джексона Рика, заключенный сбежал от полицейских, которые сопровождали его и других заключенных в камеры из рекреационной зоны, и закрылся в медицинской комнате.

Когда правоохранители смогли туда попасть, он бежал через систему кондиционирования, которая, однако, не была рассчитана на вес человека — вскоре Айерс провалился сквозь потолок к полицейским, пытавшимся его задержать.

Отмечается, что Айерс, несмотря на падение, сдаваться не хотел, поэтому правоохранителям пришлось применить к нему электрошокер.

В тюрьме сообщают, что неудачная попытка побега привела к «повреждению потолка в нескольких местах», сколько будет стоить ремонт пока не известно.

В департаменте шерифа отмечают, что теперь неудачливому беглецу могут выдвинуть новые обвинения.

Напомним, летом 2018 года у арестанта одной из французских тюрем во время обыска нашли универсальный ключ от камер пенитенциарного учреждения.