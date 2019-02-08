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Ракурс
Человек возле АЭС «Фукусима», 13 апреля 2011 года, фото: «Википедия»

В Японии проведут первое контактное исследование остатков ядерного топлива на поврежденной АЭС «Фукусима»

8 фев 2019, 18:58
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Компания-оператор печально известной японской АЭС «Фукусима-1» «Токио Денрьоку» на следующей неделе планирует провести первое контактное исследования остатков ядерного топлива внутри одного из реакторов.

Это исследование станет ключевым этапом в усилиях по демонтажу поврежденной АЭС, сообщает телекомпания NHK.

Измерительный прибор, длина которого составляет 15 метров, 13 декабря опустят внутрь защитной оболочки реактора № 2 этой электростанции.

В компании рассчитывают, что удастся заглянуть в зону, расположенную под стержнем реактора. Считается, что именно здесь расположены расплавленные остатки ядерного топлива.

Ожидается, что длины этого прибора хватит, чтобы прикоснуться к ядерному топливу и захватить его обломки. В компании надеются определить, насколько тяжелыми являются эти обломки и можно ли их передвинуть.

Фото: NHK

Авария на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года в результате цунами, спровоцированного мощным землетрясением. Стихия вывела из строя внешние системы энергоснабжения и резервные дизельные генераторы, что привело к отключению основной и аварийной систем охлаждения ректоров. В результате топливо, которое находилось в реакторах № 1, № 2 и № 3, расплавилось.

Напомним, осенью 2017 года в Японии назвали ответственных за аварию на «Фукусиме».


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