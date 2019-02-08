Главреду РИА «Новости-Украина» Вышинскому еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене, фото: Пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым

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Подозреваемому в государственной измене главному редактору РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому Херсонский городской суд еще на два месяца продлил срок содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук его адвокат Андрей Доманский, Вышинский будет находиться под стражей как минимум до 8 апреля

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в связи с подозрением в причастности к совершению подрывной информационной деятельности против Украины.

По информации следствия, соответствующую деятельность он осуществлял весной 2014 года в Крыму, за что получил от оккупантов медаль «За возвращение Крыма», которую россияне вручают за вклад в процесс оккупации украинской полуострова.

Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Сам руководитель РИА «Новости-Украина» обвинения правоохранителей опровергает.

Напомним, в прошлый раз срок действия меры пресечения для Вышинского — до 16 февраля Херсонский городской суд продлил во время своего заседания 17 января.