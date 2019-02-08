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Шторм «Эрик» в Британии расшатывает пассажирские самолеты, препятствуя посадке: невероятное видео

Шторм «Эрик» в Британии расшатывает пассажирские самолеты, препятствуя посадке: невероятное видео

8 фев 2019, 18:00
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Шторм «Эрик» принес в Великобританию сильные порывы ветра, из-за которых во многих аэропортах страны, включая и международный аэропорт «Хитроу» близ Лондона, самолеты не могут совершить посадку. Видео момента попытки приземления пассажирского самолета авиакомпании British Airways появилось на Youtube-канале.

После неудачной попытки осуществить посадку, пилот был вынужден снова поднять самолет в воздух.

Кроме этого, в результате шторма «Эрик» дерево весом несколько тонн упало на двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров. Инцидент произошел сегодня в Дорсете. Также от падения дерева погиб 50-летний водитель Alfa Romeo, пишет Daily Mail.

Шторм «Эрик» в Британии вызвал задержку авиарейсов, также заблокированы железнодорожные линии из-за падения деревьев, закрыта часть автодорог и важных для сообщения мостов. Желтое предупреждение о сильных порывах ветра объявили на севере Англии и Северной Ирландии, а также значительной части Шотландии. Там, вероятнее всего, не обойдется без отключений электроэнергии и наводнений.


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