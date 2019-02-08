Мощный град засыпал Дели: появились фото и видео побелевших улиц индийского города / Фото: Twitter

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Град обрушился на Дели в результате сильного ливня, вызвав задержку 30 авиарейсов в международном аэропорту. Местные жители обнародовали фото и видео стихии в социальных сетях. Град в Дели был размером с вишню.

Многие люди сравнивали необычное зрелище со сценами из замерзшего Чикаго или засыпанного снегом Лондона. По словам старшего метеоролога Accuweather Джейсона Николлса, ливни бывают в Дели, но достаточно редко. Помимо восхищения жителей Дели, этот дождь с градом помог улучшить качество воздуха в городе, который уже долгое время страдает от сильного смога, пишет BBC.

Напомним, в декабре прошлого года гигантский град на юге Африки образовал «снежные» сугробы.