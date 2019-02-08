NASA опубликовало последний снимок телескопа «Кеплер» (ФОТО)

Телескоп НАСА сделал впечатляющие снимки. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n117903-nasa-opublikovala-posledniy-snimok-teleskopa-kepler-foto.html

Racurs.ua

Астронавты из американского агентства NASA опубликовали последнее фото, которое сделал в космосе телескоп «Кеплер». После съемки устройство окончательно завершило свою научную деятельность.

Космический телескоп «Кеплер» запустили 6 марта 2009 года, он занимался поиском экзопланет методом транзитной фотометрии. Телескоп обнаружил более 3,5 тыс. кандидатов в экзопланеты, большинство из них меньше планеты Земля в три раза. Об этом сообщает N+1.

«Кеплер» 25 сентября 2018 года сделал последнее фото, он сумел сделать фотоснимок участка неба в созвездии Водолея. На тот момент телескоп пытался сделать фото планетной системы TRAPPIST-1 и звезды GJ 9827, на орбите вокруг которой экзопланеты. Также телескоп тогда работал над съемкой звезды К2−138, вокруг которой обращается шесть планет с размерами от Земли до Нептуна. Астрологи заявляют, что ученые впервые в истории обнаружили подобную систему.

К сожалению, 30 октября NASA было вынуждено прекратить работу обсерватории из-за частых поломок «Кеплера».

Напомним, в январе астрономы с помощью любительских телескопов обнаружили ледяную скалу шириной 2,4 км, орбита которой пролегает на самой границе нашей Солнечной системы.