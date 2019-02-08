Проезд за поцелуй: в киевском фуникулере 14 февраля можно будет оригинально расплатиться за билет. Фото: Total.kz

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Racurs.ua

За поцелуй можно будет воспользоваться услугами киевского фуникулера 14 февраля.

Пассажирам предлагают получить право бесплатного проезда в киевском фуникулере за объятия и поцелуй своего спутника, сообщается на странице «Киевпасстранс» в Facebook.

Отмечается, что особыми условиями проезда можно воспользоваться 14 февраля с 8.00 до 9.00 утра. В это время нужно прийти к станции фуникулера со своим любимым, обнять и поцеловать его (ее).

Также отмечается, что всем пассажирам в этот день будут предлагать вкусности и праздничные открытки. В День святого Валентина столичный фуникулер разыграет 10 проездных билетов.

Напомним, что подобные акции в общественном транспорте Киева устраивают довольно часто. Так, в течение нескольких лет в Шевченковские дни киевляне и гости столицы могут бесплатно проехаться в метро, ​​если зачитают стихотворение Кобзаря на память. Количество желающих принять участие в этой акции постоянно растет.