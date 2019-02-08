Главные новости 8 февраля: завершения регистрации кандидатов в президенты, пятница в Верховной Раде, новые обстоятельства отравления в Солсбери

Кандидатами в президенты Украины зарегистрировали 44 политика, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117922-glavnye-novosti-8-fevralya-zaversheniya-registracii-kandidatov-v-prezidenty-pyatnica-v-verhovnoy.html

Racurs.ua

Сегодня завершается процесс регистрации кандидатов в президенты Украины. По их количеству 2019 год установил рекорд — 44 кандидата. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Предыдущий, значительно менее впечатляющий, рекорд принадлежал «горячему» 2004 году — 26 кандидатов.

Уже традиционно, пленарное заседание Верховной Рады в пятницу игнорируют немало народных избранников. Сегодняшний день не стал исключением — из-за нехватки депутатов парламент не смог рассмотреть запланированные четыре законопроекта.

Количество лиц, причастных к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери весной 2018 года, может достичь пяти человек. Об этом стало известно британским СМИ из источников в правоохранительных органах страны. Ожидается, что официально об этом объявят в течение ближайших недель.

Украинское государственное предприятие «Антонов» планирует в 2019 году возобновить выпуск трех моделей самолетов — Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Украинские предприятия сферы самолетостроения освободили от уплаты ввозной таможенной пошлины, а также налога на добавленную стоимость на технические приборы и оборудование для производства авиатехники.