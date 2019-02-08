Госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить производство трех самолетов

«Антонов» хочет возобновить производство трех самолетов. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Возобновить производство трех моделей самолетов пообещали в этом году в государственном предприятии «Антонов».

В 2019 году возобновится серия выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Планируется, что компания продолжит реализовывать программу импортозамещения — замещать российские запчасти аналогичными комплектующими из Соединенных Штатов Америки, Канады и Китая. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Чиновники отметили, что украинские предприятия сферы самолетостроения освободили от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость на технические устройства и оборудование для производства авиатехники.

В этом году руководство «Антонова» планирует получить более 6 млрд грн прибыли и повысить заработные платы работникам госпредприятия. Ожидается, что средняя зарплата вырастет до 15,7 тыс. грн. Рост зарплаты составит 57,3% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, в прошлом году государственное предприятие «Антонов» опубликовало видео запуска и полета крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия». Ролик сняли во время одного из 12 полетов между Чили и Боливией.