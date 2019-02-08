Построенные Яценюком-Гройсманом автомобильные дороги продемонстрировал Омелян (КАРТА)

Построенные Яценюком-Гройсманом автомобильные дороги продемонстрировал Омелян / Фото: YouTube

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Racurs.ua

Карту дорог Украины, на которой указаны автомобильные дороги, восстановленные в течение последних пяти лет правительствами под руководством Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана сегодня в Facebook обнародовал глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

«Чтобы снять вопрос дорог, публикую развернутую инфографику, какие именно автодороги отстроили правительства Яценюка и Гройсмана», — написал Омелян.

По словам министра, всего в течение 2014−2018 годов удалось обновить более 7 тыс. км дорог. Омелян добавил, что в прошлом году были восстановлены 3,8 тыс. км дорог.

«В рамках одобренной стратегии до 2022 года все областные центры Украины будут соединены качественными автодорогами, построен новый транспортный коридор GO Highway», — подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Омелян считает, что дороги, которые не переживают зиму — «заслуга других реформаторских правительств». Новый результат, по мнению министра, станет заметным уже через 3−5 лет.

Чиновник отметил, что бюджет польского автодора составляет около 200 млрд грн, а ЕС на инфраструктуру соседней страны за последние пять лет выделил почти 80 млрд евро безвозвратных средств.

Ранее премьер Гройсман сообщил, что в Украине есть две категории дорог: те, которые отремонтировало его правительство, и те, которые еще предстоит отремонтировать. Также глава Кабмина обнародовал дорожные планы на 2019 год.

В свою очередь, сегодняшнее сообщение Омеляна вызвало бурную реакцию украинских пользователей Facebook.

Напомним, расходы дорожного фонда в этом году составят более 50 млрд грн.