НАБУ вторые сутки осуществляет обыски в офисе «Аграрного фонда» из-за растраты свыше 240 млн грн (ФОТО)

НАБУ пришло с обысками в «Аграрный фонд». Фото: Корреспондент.net

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Национальное антикоррупционное бюро уже вторые сутки осуществляет следственные действия в офисе публичного акционерного общества «Аграрный фонд». Детективы действуют в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами более 240 млн грн средств.

Эти средства должностные лица общества растратили при закупке, хранении и упаковке удобрений в 2017—2018 годах. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба НАБУ.

В бюро отметили, что ранее требовали от руководства «Аграрного фонда» предоставить документы, необходимые для расследования. Однако там отказались идти навстречу детективам и не предоставили необходимых бумаг.

В НАБУ утверждают, что руководство «Аграрного фонда» сознательно затягивает завершение обысков.

«Из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: входить в здание до завершения следственного действия им запрещено, о чем руководству общества неоднократно сообщали заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили и сейчас люди ожидают на морозе», — отметили в бюро.

Напомним, в январе детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили обыск в городском совете Белой Церкви. Следственные действия проводились в рамках расследования приобретения городским советом здания в 2018 году, которое, возможно, было совершено по завышенной цене.