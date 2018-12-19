Обыск. Иллюстрация: Арест пропагандиста. Victoire Commenge

https://racurs.ua/n115820-obysk-chasto-stanovitsya-sposobom-uzakonennogo-grabeja-advokat.html

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Обыск — это правовой инструмент сбора доказательств в уголовном деле. Но, к сожалению, практика сложилась другая. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил адвокат Игорь Фомин.

«Посмотрите, что происходит, — отмечает юрист. — Однажды в обычной правовой дискуссии Юрий Луценко сказал: „Сейчас работать обвинению невозможно, например, там надо срочно и одновременно провести 50 обысков. Как прокурору в один вечер получить столько решений следственного судьи? Физически невозможно провести столько судебных заседаний в один день!“. Сколько на этих 50 обысках соберут доказательств? Из большинства обвинительных актов мы видим — ноль!»

Поэтому, по словам Игоря Фомина, у нас обыск часто становится способом узаконенного грабежа: «Налетели и утащили, что могли. Например, у одного нашего клиента во время обыска забрали коллекцию дорогих часов. Среди них были именные часы, подаренные ему в 60-х годах президентом Азербайджана. Главное, что он даже не свидетель в уголовном деле. Мы два года бегаем за этими часами, их нельзя забрать, зато ходят слухи, что ими уже где-то торгуют. В результате имеем сомнительный плюс — два новых уголовных дела».

Судье надо контролировать цели обыска, следственный судья отвечает за защиту прав человека, убежден адвокат. «Спроси у следователя: зачем обыск нужен, что ты будешь искать? Уголовное преступление о чем? О том, правильно или неправильно установлена цена на браслеты, купленные в МВД. Так что же ты ищешь в коробке с часами? Если суть преступления, например, убийство, ты можешь искать кровавые следы, нож — орудие преступления. Но для этого не нужно 50 обысков, на которых просто забраны у людей деньги и вещи», — подчеркивает Игорь Фомин.