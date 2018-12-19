Обшук. Ілюстрація: Арешт пропагандиста. Victoire Commenge

https://racurs.ua/ua/n115820-obshuk-chasto-staie-sposobom-uzakonenogo-grabeju-advokat.html

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Обшук — це правовий інструмент збору доказів у кримінальній справі. Але, на жаль, практика склалася інша. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» заявив адвокат Ігор Фомін.

«Подивіться, що відбувається, — зазначає правник. — Одного разу у звичайній правовій дискусії Юрій Луценко сказав: „Зараз працювати обвинуваченням неможливо, наприклад, там треба терміново і одночасно провести 50 обшуків. Як прокурору в один вечір отримати стільки рішень слідчого судді? Фізично неможливо провести стільки судових засідань в один день!“. Скільки на цих 50 обшуків зберуть доказів? З більшості обвинувальних актів ми бачимо — нуль!»

Тому, за словами Ігоря Фоміна, у нас обшук часто стає способом узаконеного грабежу: «Налетіли і потягли, що могли. Наприклад, у одного нашого клієнта під час обшуку забрали колекцію коштовних годинників. Серед них був іменний годинник, подарований йому в 60-х роках президентом Азербайджану. Головне, що він навіть не свідок у кримінальній справі. Ми два роки бігаємо за цим годинником, його не можна забрати, натомість ходять чутки, що ним уже десь торгують. В результаті маємо сумнівний плюс — дві нові кримінальні справи».

Судді треба контролювати цілі обшуку, слідчий суддя відповідає за захист прав людини, переконаний адвокат. «Запитай у слідчого: навіщо обшук потрібен, що ти шукатимеш? Кримінальний злочин про що? Про те, правильно чи неправильно встановлено ціну на браслети, куплені в МВС. То що ж ти шукаєш у коробці з годинниками? Якщо суть злочину, наприклад, вбивство, ти можеш шукати криваві сліди, ніж — знаряддя злочину. Але для цього не потрібно 50 обшуків, на яких просто забрано у людей гроші та речі», — наголошує Ігор Фомін.