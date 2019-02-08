Борьба с коррупцией: мэра города на Виннитчине подозревают в получении 15 тыс. долл. взятки (ФОТО)

Винницкий чиновник подозревается в получении 15 тыс. долл. взятки. Фото: Nur.kz

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Винницкого чиновника подозревают в получении взятки в размере 15 тыс. долл.

Сотрудники прокуратуры Винницкой области сообщили о подозрении во взяточничестве мэру Могилев-Подольска Петру Бровко. Его подозревают в получении 15 тыс. долл. взятки, сообщил на своей странице генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отмечается, что указанные средства чиновник получил от застройщика. Такую взятку мэр получил за предоставление разрешения на строительство на территории площадью 0,3 га.

Глава Могилев-Подольского действовал не один, в совершении указанного уголовного преступления ему помогал начальник земельного отдела городского совета.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке задержали чиновницу государственного предприятия. Чиновница требовала от заявителя 190 тыс. грн за содействие в получении положительных заключений по исследованию качества выполненных строительных работ.