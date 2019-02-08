День рождения за решеткой: украинцы поздравляют узников Кремля Балуха и Сущенко (ФОТО, ВИДЕО)

День рождения за решеткой: украинцы поздравляют узников Кремля Балуха и Сущенко / Фото: «Кримська правозахисна група»

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Владимир Балух и Роман Сущенко 8 февраля празднуют дни рождения. Активисту Балуху сегодня исполняется 48 лет, а у журналиста Сущенко — юбилей — 50-летие. В день рождения Балуха активисты «Крымской правозащитной группы» проведут в 12.00 в Киеве акцию, в ходе которой все желающие смогут написать письма украинским политзаключенным. Об этом говорится на Facebook-странице крымских активистов.

К журналисту Роману Сущенко в пятницу попытается пробиться адвокат Марк Фейгин. Агентство «Укринформ», корреспондентом которого работал Сущенко, заявляет о намерении провести сегодня выставку рисунков узника Кремля. Все желающие смогут подписать открытки для Сущенко. Кроме этого, вчера стало известно, что Кабинет министров выдвинул кандидатуру Сущенко на премию ЮНЕСКО по свободе слова.

Напомним, Сущенко в октябре 2016 года задержали в Москве сотрудники ФСБ по обвинению в работе на военную разведку Украины. Суд РФ бросил его за решетку на 12 лет.

ФСБ России задержала украинца Балуха в декабре 2016 года. Российские спецслужбы инкриминировали ему хранение 90 патронов и тротиловых шашек. Однако, вероятно, что репрессии в отношении Балуха связаны с его проукраинской позицией — в частности, флагом Украины, который висел во дворе его дома. Также он установил на своем доме табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

Подконтрольный России суд Крыма приговорил гражданина Украины к 4 годам и 11 месяцам колонии, а также выплате штрафа. В прошлом году 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. После месяца полного отказа от приема пищи Балуха убедили принимать минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50−70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом). Вследствие длительного голодания у Балуха существенно ухудшилось здоровье.