Приложения для iPhone без разрешения следят за пользователями. Фото: iTechua

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Racurs.ua

Приложения для iPhone (Айфон) без разрешения следят за пользователями. Отмечается, что владельцы iPhone подвергаются слежке так же, как и владельцы устройств с системой Android.

Приложения Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com Abercrombie & Fitch и Expedia записывают каждое действие пользователей iPhone. Разрешение на такую «слежку» приложения не спрашивают, сообщает TechCrunch.

Запись всех действий владельцев гаджетов возможна из-за того, что эти программы имеют технологию «воспроизведения сеанса», которая встроена в код указанных приложений. Эта функция записывает все, что происходит на экране телефона, а затем позволяет воспроизвести записанные данные.

В канадской авиакомпании Air Canada сообщили, что указанную технологию использовали для записи паспортных данных и номеров кредитных карт в формы регистрации в приложении.

Отмечается, что слежку без разрешения чаще всего проводят приложения отелей, сайтов для путешествий, авиакомпаний и банков.

Ранее сообщалось, что за пользователями iPhone можно подглядывать через приложение FaceTime. Такая ошибка существует на моделях iPhone с iOS 12.1 и 12.2, а также на macOS Mojave.