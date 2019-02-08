Умер актер из фильмов «Любовь и голуби» и «Место встречи изменить нельзя» Сергей Юрский (ФОТО, ВИДЕО)

Сергей Юрский. Фото: ТАСС

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Умер актер Сергей Юрский, ему было 83 года. Артист ушел из жизни в Москве.

По словам его дочери Дарьи Юрской, отец долгое время болел и умер от остановки сердца. Сейчас родня ждет официального заключения причины смерти. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС.

Как известно, Сергей Юрский родился в нынешнем Санкт-Петербурге в 1935 году. Он учился на факультете Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского. Артист также работал в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге и театре имени Моссовета в Москве.

В Советском Союзе Юрский получил признание и славу после выхода фильмов «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя». Пробовал себя он и в роли режиссера — поставил несколько спектаклей в театре Моссовета.

Сергея Юрского награждали Орденом Почета и Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Имел звание народного артиста Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Напомним, в начале февраля умер рэпер Децл, артисту было всего 35 лет. Российскому исполнителю Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления на концерте в ижевском клубе «Пош».