Отравление в Солсбери: СМИ сообщили о пятом подозреваемом в покушении на Скрипалей

Отравление в Солсбери. Фото: EADaily

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К отравлению Скрипалей в британском Солсбери причастны пять граждан Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные полиции Великобритании. Источник в силовых структурах сообщил, что в течение нескольких недель полиция предоставит доказательства, которые покажут, что в отравлении в Солсбери причастны пять лиц, сообщает Daily Mail.

По информации британских журналистов, два представителя Российской Федерации передвигались отдельно от других подозреваемых. Их роль в отравлении Скрипалей могла быть не такой значимой, как роли Александра Петрова и Руслана Боширова, но все же они связаны с инцидентом в Солсбери.

Ранее сообщалось, что офицер российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов остался на территории Великобритании после отравления в Солсбери. Он имел при себе билет на самолет в РФ, но отменил вылет в последний момент и находился на территории Великобритании еще несколько дней после покушения на Скрипалей.

Напомним, ранее Лондон сообщал о четырех подозреваемых по «делу Скрипалей». Среди них граждане России Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Сергей Федотов (настоящее имя пока не установлено). Великобритания подозревает этих лиц в применении химического оружия на территории своей страны. Сотрудники ГРУ заявляли, что путешествовали в Солсбери. Против трех лиц представители 28 стран Евросоюза ввели санкции.

Как известно, в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывание россиян в стране.