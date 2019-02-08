Конфиденциальные данные юрлиц продавали запорожские хакеры за 1 тыс. долларов. Фото: Газета.Ру

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Конфиденциальные данные юридических и физических лиц продавали хакеры в Запорожье.

Сотрудники СБУ и киберполиции обнаружили и заблокировали деятельность хакерской группировки. Жители Запорожья, используя вирусы, получали доступ к конфиденциальным данным юридических и физических лиц, сообщает пресс-центр СБУ.

Хакеры маскировали вредоносные файлы под видом полезной информации и рассылали ее предприятиям города и жителям Запорожья. После открытия вредоносных файлов, вирусы автоматически устанавливались на устройства пользователей, а злоумышленники получали доступ к закрытым базам данных.

Отмечается, что полученные конфиденциальные данные хакеры продавали на закрытых специализированных интернет-ресурсах. Стоимость данных зависела от их ценности. В целом за продажу информации злоумышленники брали от 100 до 1000 долл.

Правоохранители открыли уголовное производство и изъяли компьютерное оборудование. Сообщается, что будет проведена экспертиза технических средств, которыми пользовались хакеры.

Ранее сообщалось, что хакеры угрожали русскоязычным пользователям, заставляя их загружать вирусы.