ДТП в Киеве совершил пьяный замглавы райгосадминистрации, пострадала сотрудник полиции (ФОТО)

ДТП в Киеве произошло с участием нетрезвого чиновника. Фото: zib.com.ua

https://racurs.ua/n117888-dtp-v-kieve-sovershil-pyanyy-zamestitel-glavy-raygosadministracii-postradala-sotrudnik-policii.html

Racurs.ua

Дорожно-транспортное происшествие на Южном мосту в Киеве устроил нетрезвый заместитель председателя районной государственной администрации.

Авария произошла 7 февраля. Полицейские получили сообщение об аварии с участием двух машин: Skoda (Шкода) и Nissan (Ниссан). На место ДТП направили экипаж патрульных полицейских для оформления аварии, которые припарковали служебный автомобиль впереди «Ниссана». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В этот момент водитель автомобиля (BMW) «БМВ», двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем «Шкода», который в свою очередь ударился в «Ниссан». Вследствие этого сотрудницу патрульной полиции зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. В салоне авто «Шкода» на момент столкновения с «БМВ» находились два взрослых человека и ребенок. Они тоже пожаловались на плохое самочувствие. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Полицейские установили, что за рулем «БМВ» находился заместитель председателя одной из РГА Киева. Чиновник имел явные признаки алкогольного опьянения.

На происшествие уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. На собственной странице в Facebook он написал, что уволит чиновника, который устроил пьяное ДТП на Южном мосту.

«Новость неприятная для меня. И как для гражданина, и как для руководителя города. Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром увольняю. Уже дал поручение председателю Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 января в центре Киева произошло масштабное ДТП со смертельным исходом. На площади Победы столкнулись сразу пять машин: Skoda Octavia, Mazda, Daewoo Nexia, Audi А6 и Toyota Prado 150.