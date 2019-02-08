Падение автобуса с обрыва в России: погибли шесть человек (ФОТО, ВИДЕО)

Падение автобуса с обрыва в России: погибло шесть человек. Фото: Комсомольская правда – Уфа

https://racurs.ua/n117887-padenie-avtobusa-s-obryva-v-rossii-pogibli-shest-chelovek-foto-video.html

Racurs.ua

Падение автобуса с обрыва произошло сегодня утром в Кемеровской области России.

Авария произошла на технической дороге, которая прилегает к угольному распаду. Сообщается, что на момент падения в автобусе находились рабочие предприятия «Разрез Распадский», сообщает ТАСС.

Проезжая по технической дороге, грузовой автобус «Камаз» упал в обрыв с высоты 8−10 метров. В результате аварии погибли шесть рабочих. Остальные рабочие были госпитализированы в Междуреченскую городскую больницу. Сообщается, что четверо пострадавших находится в тяжелом состоянии, а 12 — в состоянии средней степени тяжести.

В правоохранительных органах назвали предварительную причину аварии. Считается, что водитель не справился с управлением. В холдинге «Евраз», которому принадлежит «Разрез Распадский» заявили, что займутся расследованием ДТП и создадут специальную комиссию.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму самосвал на большой скорости сорвался в пропасть и упал на территорию аквапарка «Ялта Интурист».