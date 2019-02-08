Стилус с камерой запатентовала компания Samsung. Фото: Itc

https://racurs.ua/n117886-stilus-s-kameroy-zapatentovala-kompaniya-samsung-foto.html

Racurs.ua

Стилус с камерой запатентовала компания Samsung (Самсунг). Отмечается, что у камеры, которая будет размещаться на стилусе, появится оптический зум.

Средняя толщина смартфонов постоянно уменьшается в течение последних лет и сейчас составляет около 7−8 мм. Для того, чтобы разместить качественную камеру, инженерам приходится разрабатывать сложные с технической точки зрения конструкции, сообщает Patently Mobile.

Специалисты компании Samsung нашли новое решение, как разместить качественную камеру и не увеличить толщину смартфона. Камеру с оптическим зумом решили разместить на стилусе. Сейчас разработаны два варианта: в одном камера располагается на торце стилуса, в другом — на боковой грани.

Размещение камеры на стилусе позволило инженерам под объективом расположить систему подвижных и неподвижных линз, которая добавляют функцию приближения и удаления объекта. Ниже расположена фотоматрица и контроллер.

Также специалисты рассказали, как можно будет делать снимки на стилус. Нужно достать стилус из смартфона, сделать фото, через блютуз переслать новый снимок на смартфон.

Отмечается, что большинство таких прогрессивных идей редко воплощается в жизнь. Однако уже известно, что подобный стилус предусмотрен в серийном смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Также сообщается, что подобные стилусы будут использоваться в некоторых смартфонах Galaxy Note.