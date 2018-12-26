Компания Samsung запатентовала первый в мире дрон-трансформер (ФОТО)

Компания «Самсунг» выйдет на рынок БПЛА. Фото: Flickr

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Южнокорейская компания Samsung (Самсунг) планирует выйти на рынок беспилотных летательных аппаратов и запатентовала патентную заявку на беспилотник-трансформер.

Как сообщает издание Gizmochina, ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (USPTO) зарегистрировало патентную заявку южнокорейской компании Samsung.

Недавно представители корейского гиганта оформили уже четыре патента на различные беспилотники. А пятым стал патент на квадрокоптер-трансформер.

Отмечается, что формально БПЛА будет принадлежать к линейке аксессуаров для следующего поколения популярных смартфонов Galaxy (Гэлэкси).

Новый дрон получит несколько видеокамер, ультразвуковые датчики, датчики температуры, света и ультрафиолета. Кроме того, беспилотник оснастят гироскопом, компасом и барометром.

Инженеры «Самсунг» спроектировали БПЛА так, что его винты смогут складываться и убираться в корпус. Сам корпус сможет раздвигаться как спичечная коробка.

Интересно, что управлять дроном можно будет не только со смартфона или планшета, но и даже с некоторой бытовой техники.

Напомним, компания Lenovo показала свой новый флагманский смартфон под названием Z5 Pro GT. Этот смартфон стал первым, который получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, гаджет будет иметь 12 гигабайт оперативной памяти.