Куда жаловаться на нечищеные дороги. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2225-gololedica-razbitye-dorogi-besporyadok-vo-dvorah-ispolzuem-deputata.html

Racurs.ua

«Ракурс» продолжает серию простых прикладных советов — как с помощью представителей местной власти улучшать качество жизни в своем районе, поселке, селе. Ведь местная власть не в облаках витает, отвечать за то, чтобы на вашей «малой родине» был порядок, — ее прямая обязанность.

Простой пример: длинная девятиэтажка на восемь подъездов, придомовую территорию обслуживают два дворника. Границы их территорий видны, как на карте: на одной половине зимой чистые дорожки, летом подстриженные газоны... А сделаешь шаг в сторону — и тут же можешь полететь, поскользнувшись на ледяном бугре. Оба работают в одной жилконторе, так что проблем в поисках виновного нет.

А если речь идет о довольно обширной территории? Скажем, выходите вы из неубранного двора, идете по обросшему льдом тротуару пару кварталов… например, на почту, там взбираетесь по выщербленным обледенелым ступеням. На кого и куда жаловаться в этом случае? Сразу оговоримся: Администрацию президента не предлагать.

Проблема в том, что разные участки, скорее всего, принадлежат разным ведомствам. Предположим, придомовая территория находится в ведении управляющей компании, за улицу — и тротуары, и проезжую часть — отвечает департамент благоустройства района или города. За лестницы, ведущие в общественные организации, между прочим, может отвечать как владелец, так и арендатор — зависит от того, как составлен договор аренды.

Обращение к депутату — инструкция

Допустим, вы обратились в ЖЭК с требованием убрать двор. А что делать с улицей, с территориями, прилегающими к общественным местам?

В этом случае и нужно обращаться к депутату. А теперь — пошаговая инструкция:

Объединиться с соседями. Конечно, заявление одного человека имеет точно такое же право на рассмотрение, как и коллективное. Но в том же управлении благоустройства к коллективному заявлению отнесутся внимательнее. Описать в обращении проблему как можно подробнее и приложить фотографии обледенелых тротуаров, разрушенных ступеней и прочего. Фото хорошо действуют на представителей коммунальных служб: сразу видно, что речь идет о реальной, а не о высосанной из пальца проблеме. Взять подписанное письмо и отправиться к депутату, взвалив таким образом все проблемы на него.

Это универсальная схема, которая работает во всех проблемных ситуациях, в которых требуется вмешательство депутата местного совета. Отличаются они только нюансами.

Например, для уборки территории и ремонта дорожного покрытия крайне желательны фото с описанием проблемы, для получения денежной помощи в связи с состоянием здоровья необходимо собрать определенный пакет документов, и депутат сможет либо выделить какую-то сумму из своего депутатского фонда (кстати, он, как правило, невелик, и особо рассчитывать на него не стоит), либо найдет спонсоров, которые помогут вам справиться с проблемой.

Но вот еще вопрос. Хорошо если депутат местного совета — человек ответственный и добросовестный. Однако как быть, если «ваш» избранник прошел в совет исключительно для того, чтобы «решать вопросы», причем собственные, а на проблемы округа ему, мягко говоря, плевать? Что же, ждать следующих выборов?

Если вы действительно берете на себя ответственность за свою «малую родину», то такого депутата можно и отозвать. Процедура эта довольно несложная, но есть в ней свои подводные камни. Об этом — в следующий раз.