Куди скаржитися на нечищені дороги. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2225-ojeledycya-rozbyti-dorogy-bezlad-u-dvorah-vykorystovuiemo-deputata.html

Racurs.ua

«Ракурс» продовжує серію простих життєвих порад — як за допомогою представників місцевої влади поліпшувати якість життя у своєму районі, селищі, селі. Адже місцева влада не у хмарах витає, відповідати за те, щоб на вашій «малій батьківщині» був порядок, — її прямий обов'язок.

Простий приклад: довга дев'ятиповерхівка на вісім під'їздів, прибудинкову територію обслуговують двоє двірників. Межі їхніх територій видно, немов на карті: на одній половині взимку чисті доріжки, влітку підстрижені газони... А зробиш крок у бік — і одразу ж можеш полетіти, послизнувшись на крижаному горбі. Обидва працюють в одній житловій конторі, тож проблем у пошуках винного немає.

А якщо йдеться про вельми велику територію? Скажімо, ви виходите з неприбраного двору, йдете тротуаром, що обріс льодом, кілька кварталів... наприклад, на пошту, там підіймається по вищерблених обмерзлих сходах. На кого і куди скаржитися в такому разі? Відразу зауважимо: Адміністрацію президента не пропонувати.

Проблема в тому, що різні ділянки, скоріш за все, належать різним відомствам. Припустімо, прибудинкова територія перебуває у веденні керуючої компанії, за вулицю — і тротуари, і проїжджу частину — відповідає департамент благоустрою району чи міста. За сходи, що ведуть у громадські організації, між іншим, може відповідати як власник, так і орендар — залежить від того, як буде складено договір оренди.

Звернення до депутата — інструкція

Наприклад, ви звернулися до ЖЕКу з вимогою прибрати двір. А що робити з вулицею, з територіями, прилеглими до громадських місць?

В цьому випадку і потрібно звертатися до депутата. А тепер — покрокова інструкція:

Об'єднатися з сусідами. Звичайно, заява однієї людини має точно таке саме право на розгляд, як і колективна. Але в тому ж управлінні благоустрою до колективної заяви поставляться уважніше. Описати у зверненні проблему якомога докладніше і прикріпити фотографії зледенілих тротуарів, зруйнованих сходинок тощо. Фото добре діють на представників комунальних служб: відразу видно, що йдеться про реальну, а не уявну проблему. Взяти підписаний лист та піти до депутата, зваливши таким чином усі проблеми на нього.

Це універсальна схема, яка працює в усіх проблемних ситуаціях, в яких потрібне втручання депутата місцевої ради. Відрізняються вони лише нюансами.

Наприклад, для прибирання території та ремонту дорожнього покриття вкрай бажано надати фото з описом проблеми, для отримання грошової допомоги у зв'язку зі станом здоров'я необхідно зібрати певний пакет документів, і депутат зможе або виділити якусь суму зі свого депутатського фонду (до речі, він зазвичай невеличкий, і особливо розраховувати на нього не варто), або знайде спонсорів, які допоможуть вам справитися з проблемою.

Але ось ще питання. Добре якщо депутат місцевої ради — людина відповідальна та сумлінна. Та як бути, якщо «ваш» обранець пройшов до ради виключно для того, щоб «вирішувати питання», причому власні, а на проблеми округу йому, м'яко кажучи, плювати? Що, чекати на наступні вибори?

Якщо ви дійсно берете на себе відповідальність за свою «малу батьківщину», то такого депутата можна і відкликати. Процедура ця досить нескладна, але є в ній свої підводні камені. Про це — наступного разу.