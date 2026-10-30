В Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу через реки. Фото:

https://racurs.ua/n217145-v-ukraine-planiruut-postroit-21-alternativnyy-most-cherez-reki-ministr.html

Ракурс

В Україні планують побудувати 21 альтернативну мостову переправу через річки.

Упродовж останнього місяця російська армія систематично атакує мостову інфраструктуру України. Удари по мостах зафіксували, зокрема, у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові. Саме тому уряд ухвалив проект про швидке будівництво альтернативних мостових переправ, у тому числі через річку Дніпро. Про це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив 30 жовтня під час години запитань до уряду.

Загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи, — розповів він.

Роботи над мостовими переправами у Києві вже розпочалися. Перші такі об'єкти мають запрацювати на початку 2027 року.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, в столиці сьогодні з 17.00 відкриють рух Південним мостом із правого на лівий берег. Автомобілі вагою до 10 т зможуть рухатися в обидва боки, але тільки однією смугою. Також міська влада збільшила кількість автобусів на маршрутах, що дублюють метро, та запустили новий тролейбус № 48.

Нагадаємо, з початку жовтня армія РФ почала атакувати київські мости через Дніпро. Зокрема, у ніч проти 27 жовтня під ударом був Південний міст. На мосту, зокрема, була пошкоджена інфраструктура метрополітену.