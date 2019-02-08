Депутаты Верховной Рады массово прогуляли пятничное заседание: фото пустого сессионного зала

В Верховной Раде пятница – выходной: депутаты показали фото пустого сессионного зала. Фото: Новое время

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Racurs.ua

Народные депутаты почти не посещают пленарные заседания Верховной Рады. Из-за этого невозможно рассмотреть запланированные на день законопроекты.

Фото с почти пустым сессионным залом выкладывают в социальных сетях депутаты, которые приехали на заседание. Они жалуются, что из-за отсутствия коллег нет возможности рассмотреть законопроекты, сообщают в Facebook Леонид Емец и Борислав Береза.

На распространенных парламентариями фото можно насчитать около 20 человек. Сегодня депутаты должны были рассмотреть четыре законопроекта № 10006 и № 10006−1 о внесении изменений в Жилищный кодекс Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома. А также № 4186 (относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи) и № 5576 о внесении изменений в постановление о назначении именных стипендий. Однако из-за низкой явки рассмотрение указанных вопросов не состоялось.

Впрочем, в Раде прошел час вопросов к правительству. Представители Министерства юстиции отчитались о результатах внедрения второго пакета законов «Чужих детей не бывает».

После вопросов к чиновникам, первый заместитель Ирина Геращенко закрыла утреннюю сессию. Таким образом, депутаты разошлись до 26 февраля, так и не рассмотрев ни одного вопроса.

Ранее сообщалось, что движение «Чесно» составило рейтинг прогульщиков среди депутатов. Более всего прогульщиков среди депутатов фракций «Батькивщины» и «Самопомочи».