Вулкан на Камчатке выстрелил пеплом на пять километров: появилось новое видео

Вулкан на Камчатке выстрелил пеплом на пять километров / Фото: mchs.gov.ru

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Вулкан на Камчатке усиливает свою активность, выстрелив пеплом на 5 км. На этой неделе по куполу гигантского вулкана скатываются лавины, что свидетельствует о непрерывном поступлении свежей лавы.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT, экструзивно-эксплозивное извержение вулкана продолжается. Вулкан извергает пепел, зафиксировано обрушение раскаленных лавин.

«Аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям. Для авиации объявлено оранжевое предупреждение», — говорится в сообщении KVERT.

Исследователи не исключают выбросы пепла до 10−15 км над уровнем моря, а также образования пирокластических потоков. Ночью фиксируется интенсивное свечение вулкана.

На текущий момент пеплопада в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Напомним, на Камчатке и островах Парамушир и Атласова находится 36 активных вулканов.