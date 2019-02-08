Кнопкодавство в Раде: карточка Павелко голосовала, пока нардеп был в Риме (ИНФОГРАФИКА)

Андрей Павелко. Фото: Zik

https://racurs.ua/n117907-knopkodavstvo-v-rade-kartochka-pavelko-golosovala-poka-nardep-byl-v-rime-infografika.html

Racurs.ua

Во время заседания Верховной Рады 7 февраля карточка президента Федерации футбола Украины и нардепа Андрея Павелко несколько раз проголосовала за определенные законы. При этом сам политик отсутствовал на работе.

Данные письменной регистрации с сайта украинского парламента свидетельствуют, что карка Павелко сработала во время нескольких голосований. Сам политик 7 февраля находился в Риме на Конгрессе союза УЕФА, его отсутствие на заседании на странице ВРУ объясняется следующим образом: «по неизвестным причинам». Об этом сообщает движение «Честно».

Отмечается, что из 38 голосований вчера карточка нардепа приняла участие в семи — все разы была нажата кнопка «за».

Сам Павелко в это время находился итальянской столице, на Конгрессе УЕФА его избрали членом исполнительного комитета европейского футбольного союза.

Напомним, 7 февраля президента Федерации футбола Украины, председателя бюджетного комитета Верховной Рады во время 43-го Конгресса УЕФА в Риме Андрея Павелко избрали в исполнительный комитет УЕФА.

Ранее сообщалось, что в январе карточка лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко проголосовала за закон, который упрощает и регулирует процесс перехода приходов в подчинение другому религиозному центру. Это произошло несмотря на отсутствие политика в сессионном зале парламента.