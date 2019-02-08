У самого старого альбатроса вылупился птенец. Фото: Birds of Russia - Birds.kz

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У самой старой самки альбатроса вылупился птенец. Представительница темноспинных альбатросов Phoebastria immutabilis — Уиздом успешно высидела яйцо.

Самой старой самкой альбатроса считается Уиздом, которая проживает на северо-западе Гавайских островов в США. Ее окольцевал биолог Чендлер Роббинс в 1956 году, отмечается, что же на тот момент самка была взрослой. Ее возраст на тот момент составлял около шести лет, сообщает Usfwspacific.tumblr.com.

В 2002 году американский ученый вновь заметил самку при осмотре колонии. Тогда он смог прочитать номер на кольце и определил ее возраст. Отмечается, что кольцо ставил тот же ученый.

В 2006 году у самки альбатроса появился партнер-самец Акеакамаи. В конце ноября 2018 года птицы вернулись на место гнездования. Тогда ученые заметили, что 68-летняя самка альбатроса отложила яйцо. А недавно, стало известно, что из него вылупился птенец.

Отмечается, что Уиздом и Акеакамаи вместе следят за птенцом, по очереди летают добывать пищу. Они будут следить за ним в течение пяти-шести месяцев, а потом он окрепнет и улетит из гнезда. В колонию он вернется лет через пять, чтобы искать себе пару.