Самая одинокая в мире утка умерла: стала известна причина (ФОТО, ВИДЕО)

Самая одинокая в мире утка умерла. Фото: ferma-nasele.ru

https://racurs.ua/n117370-samaya-odinokaya-v-mire-utka-umerla-stala-izvestna-prichina-foto-video.html

Racurs.ua

Самый одинокий в мире селезень Тревор, который жил на полинезийском острове Ниуэ, умер. Он был единственной в этом государстве уткой, поэтому стал настоящей звездой соцсетей и известным на весь мир. У него даже есть страничка в Facebook, где публиковали якобы от его имени фото и видео. Сообщение о гибели селезня появилось именно на этой странице.

Там же рассказали, что произошло. Оказалось, что на Тревора напали собаки.

Селезень появился на острове Ниуэ в 2018 году. До сих пор никто не может объяснить, как он попал туда. На этом острове нет уток такого вида и вообще уток других видов. Поэтому птица была одинокой.

Тревор поселился в огромной луже, чтобы она не пересыхала, местные власти регулярно наполняли ее водой. Местные жители полюбили селезня и постоянно его подкармливали.

Также Тревор часто летал на поля, он никого не боялся, увидев людей, он мог сам к ним подлететь. Чаще всего его кормили горохом, кукурузой, овсом. Гибель Тревора огорчила не только жителей острова, но и фанатов одинокого селезня со всего мира, которые следили за его жизнью в соцсетях.

Напомним, что жители Нью-Йорка без ума от утки-мандаринки, которая неожиданно появилась в Центральном парке. Яркая птичка не боится людей, похоже, что она жила у кого-то дома.