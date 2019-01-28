«Меня спас медведь»: в США трехлетний мальчик выжил, проведя два дня в морозном лесу (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117368-menya-spas-medved-v-ssha-trehletniy-malchik-vyjil-provedya-dva-dnya-v-moroznom-lesu-foto.htmlRacurs.ua
В США поиски трехлетнего мальчика увенчались успехом — правоохранители нашли малыша, который провел двое суток в лесу Северной Каролины. В это время температура воздуха ночью местами снизилась до шести градусов мороза.
Трехлетний мальчик Кейси Хатауэй две ночи пережил в одиночестве в лесу в сложных погодных условиях (в регионе усилился ветер и шел дождь). Он рассказал полиции и семье, что выжить ему помог «дружественный медведь, который все время был рядом с ним», пишет The Guardian.
Спасатели, которые нашли Кейси, обнаружили, что мальчик запутался в колючих кустах. Ребенок был холодный и мокрый. Кейси Хатауэй исчез в прошлый вторник. Найти его удалось только в четверг, 24 января, когда спасатели услышали детский плач. СМИ отмечают, что в лесах Северной Каролины проживает много черных медведей.
«Кейси сказал, что два дня гулял с медведем», — отметила тетя мальчика Бреанна Хатхавей.
К поискам Кейси были привлечены сотни добровольцев, вертолеты, беспилотники, подразделения К-9 и дайверы. Спасателям пришлось пройти через воду по пояс, чтобы добраться до мальчика.