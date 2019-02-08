Путин дал Януковичу госохрану. Фото: Телеканал ATR

https://racurs.ua/n117905-putin-dal-yanukovichu-gosohranu.html

Racurs.ua

Осужденному украинскому экс-президенту Виктору Януковичу предоставили государственную охрану в России.

Януковича начали охранять по решению президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом сообщил сегодня журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Радио Свобода».

По его словам, Путин подписал соответствующий указ и он вступил в силу, когда Янукович въехал на территорию РФ «в качестве главы государства». Какое ведомство охраняет осужденного в Украине экс-президента, Песков не уточнил.

В то же время, Песков уверяет, что у Януковича нет никакого специального юридического статуса. Беглец продолжает находиться в РФ.

Напомним, что в 2016 году Министерство внутренних дел РФ заявляло, что Януковичу предоставили «временное убежище» на территории страны-агрессора.

24 января суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Российская Генпрокуратура отказывается выдавать его украинским правоохранительным органам.

6 февраля Янукович дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой рассказал, держат ли его в плену в России.