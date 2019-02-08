В колодец ради Барсика: спецоперацию по спасению кота провели на Закарпатье (ФОТО)

В колодец ради Барсика: спецоперацию по спасению рябого кота провели на Закарпатье. Фото: ГСЧС

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Закарпатские спасатели сегодня провели необычную спецоперацию: из 20-метрового колодца пришлось доставать домашнего любимца местной семьи — кота Барсика.

Инцидент произошел в селе Великий Раковец. Кот не мог выбраться из колодца на территории соседнего домохозяйства, поэтому его владелица вызвала спасателей, сообщает пресс-центр местного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили сами спасатели, кот был напуган и очень обрадовался своему спасению. На обнародованных фото видно, что он не сопротивляется в руках пожарного.

Однако, «образцовое» поведение кошек в подобных ситуациях — это редкость. Например, коты часто лезут на деревья, а потом не могут оттуда спуститься. Во время их спасения сотрудникам чрезвычайных служб приходится бороться с отчаянным сопротивлением животных: от страха они царапаются и даже могут кусаться.

Ранее сообщалось, что бездомная кошка в Турции побывала в роли модели. Животное выбежало на подиум модного шоу и пыталось поиграть с ногами моделей. Последние тоже не растерялись и работали, будто бы ничего и не произошло.