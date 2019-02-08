Аномальные снегопады впервые за полвека обрушились на Пакистан (ВИДЕО)

Аномальные снегопады впервые за полвека обрушились на Пакистан / Фото: skymetweather.com

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Рекордные снегопады в Пакистане, которые прошли в северных и северо-западных регионах страны, могут стать причиной повышения уровня грунтовых вод.

Впервые за последние 48 лет в горных районах провинции Хайбер-Пахтунхва выпало более 2 м снега. Сильные снегопады здесь были зафиксированы в январе и в первую неделю февраля, пишет Gismeteo со ссылкой на Anadolu.

По словам экспертов, снегопады и дожди принесут пользу лесам, серьезно пострадавшим от засухи. Кроме того, в Пакистане остро ощущается нехватка пресной воды, а снеготаяние поможет улучшить эту ситуацию.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что сильные снегопады прошли в Алжире в результате ухудшения погодных условий. В частности, волна похолодания накрыла регион Кабилия.

Также напомним, в августе прошлого года снег застелил часть пустыни Сахара в третий раз за последние 40 лет. По словам жителей алжирского городка Айн-Сефра, в отдельных районах пустыни выпало до 30 см снега.