За изнасилования 3-летнего ребенка будут судить супругов на Полтавщине. Фото: zoj.kz

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Родители-извращенцы насиловали и снимали в порно свою трехлетнюю дочь. Правоохранители Полтавщины установили, что подозреваемые издевались над своим ребенком с целью обогащения.

В течение 2,5 лет родители арендовали квартиры в Полтаве и Днепропетровской области, где в целом совершили 63 эпизода насилия в отношении ребенка: снимали порнографические видео с девочкой и продавали их через интернет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

В суд уже направлено обвинительное заключение. 30-летнего отца и 31-летнюю мать обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего), ч. 3 ст. 149 (торговля людьми), ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 5 ст. 301 (изготовление, сбыт, распространение порнографических материалов) и ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас они находятся под стражей, а пострадавший ребенок — в учреждении социально-психологической реабилитации.

Напомним, ранее сообщалось об изнасиловании и убийстве 9-летней девочки в Одесской области. Злоумышленником оказался 28-летний квартирант семьи погибшей, который имеет гражданство соседнего государства.